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Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". The Telegraph узнал детали

Фото: Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита" (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украина готовится бить по РФ ракетами "Трембита". Сейчас ведется производство улучшенной версии, которая сможет долететь до Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о ракете "Трембита"

 

"Трембита" - это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP

Как пишет издание, "Трембита" не может сравниться с ATACMS, Storm Shadow или SCALP, потому что ей не хватает "полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех".

"Шквал "Трембит" может хорошо сработать, скажем, против разветвленного фабричного комплекса. Хотя, возможно, это не так хорошо сработает против подземных командных бункеров", - отмечают авторы.

Как резюмируется, больше полагаясь на собственное оружие, "украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей".

Как ранее сообщалось, Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, и еще более 10 проектов.

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