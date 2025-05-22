Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з РФ, - Зеленський

Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з російською делегацією. Триває робота, щоб ці переговори відбулися якнайшвидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Провів тривалу нараду з військовими: головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міноборони. Про ситуацію на фронті, наші перспективи та активність, яку готуємо. Також обговорили військову основу дипломатії - наступної технічної зустрічі. Працюємо, щоб зустріч відбулася якнайшвидше", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що інтерес України - не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.
"Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків - реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо", - додав президент.
Зеленський наголосив, що потрібна дзеркальна готовність Росії, але зараз її немає. І без тиску світу цього не змінити.
"Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше - нашою обороною, активними діями. Дякую всім нашим воїнам за стійкість і реальні результати. Дякую й за далекобійність, хлопці", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, перший раунд переговорів України та Росії відбувся 16 травня у Стамбулі. Під час зустрічі сторони домовилися про великий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", а також продовжувати переговори щодо припинення вогню.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.
За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.