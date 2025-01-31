Україна готує перемовини з партнерами з Європи та США, - Зеленський

Україна готує перемовини з партнерами з Європи та США. Вони стануть черговим проявом сильних рішень у питанні миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього звернення.

"Сьогодні провів нараду з міжнародниками - з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки", - розповів він. На думку президента, такий формат важливий та необхідний. "Нам уусім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!" - зазначив він.