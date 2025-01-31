Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США, - Зеленский

Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США. Они станут очередным проявлением сильных решений в вопросе мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего обращения.

"Сегодня провел совещание с международниками - с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки", - рассказал он.

По мнению президента, такой формат важен и необходим.

"Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны!" - отметил он.