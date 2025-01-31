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Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США, - Зеленский

Украина, Пятница 31 января 2025 21:45
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Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США. Они станут очередным проявлением сильных решений в вопросе мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего обращения.

"Сегодня провел совещание с международниками - с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки", - рассказал он.

По мнению президента, такой формат важен и необходим.

"Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны!" - отметил он.

Заявления Зеленского о мире в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира. Украинцам нужно выстоять до конца.

При этом как считает глава государства, если президент США Дональд Трамп хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прийти к миру, у него это получится.

Добавим, что недавно Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа.

Вопрос поддержки Украины стоит сейчас достаточно остро, учитывая недавнюю приостановку помощи через USAID. На данный момент решено, что ключевые гуманитарные программы в Украине будут работать за внутренние средства.

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