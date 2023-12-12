Україна готує нову реструктуризацію зовнішнього боргу, - Меморандум із МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани провести ще одну реструктуризацію зовнішнього боргу до середини 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
Як зазначається у документі, кредитори Паризького клубу зобов'язалися провести двоетапний процес, що включає продовження мораторію на виплати за боргами на весь термін Програми з МВФ (до 2027 року). Україна добиватиметься реструктуризації боргу інших кредиторів на цих самих умовах.
У серпні 2022 року Україна досягла угоди з власниками міжнародних облігацій, яка включала, серед іншого, добровільне 24-місячне відстрочення обслуговування боргу за прямими та гарантованими державами єврооблігаціями України. Аналогічні відстрочки були узгоджені за деякими негарантованими зовнішніми комерційними боргами.
"Ми плануємо розпочати переговори з комерційними кредиторами незабаром після завершення цього огляду з метою завершити необхідну боргову операцію не пізніше за середину 2024 року", - йдеться в меморандумі.
Нагадаємо, 14 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом'якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України.
Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.
У березні 2023 року Група кредиторів України із країн G7 та членів Паризького клубу (Група кредиторів, GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.
Надання фінансових гарантій із боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).