Украина готовит новый саммит Крымской платформы Он пройдет в Чехии
Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Он состоится в Чехии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы - парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное", - заявил он.
По словам Зеленского, саммит состоится в Чехии.
"Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без всяких исключений для любых частей нашего континента", - добавил он.
Саммит Крымской платформы
Крымская платформа - это инициатива украинской власти, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.
Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.
Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.
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