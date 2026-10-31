"Україна готова": Сибіга закликав РФ одночасно і назавжди зупинити бойові дії

Шеф української дипломатії відреагував на успішне завершення місії з евакуації мешканців окупованих Олешок

"Після місяців голоду та ізоляції в умовах російської окупації вони нарешті перебувають у безпеці. Ті, хто вирішив залишитися, повинні мати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги. Дякуємо американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво", - наголосив Сибіга.

На цьому тлі він також нагадав, що Україна тривалий час била на сполох через ситуацію в Олешках, зокрема порушувала це питання на засіданнях Ради Безпеки ООН.

Глава МЗС наголосив, що до процесу порятунку українців було залучено чимало українських союзників.

"Я вдячний Його Святості Папі Римському Леву XIV, нашим партнерам, колегам-міністрам та посадовцям, які допомогли відреагувати на гуманітарну катастрофу в Олешках. Окремо дякую омбудсмену Дмитру Лубінцю та його команді за координацію операції на місці", - додав Сибіга.

На тлі останніх подій глава МЗС припустив, що результати в Олешках можуть стати заходом зміцнення довіри та прокласти шлях до подальших кроків у мирному процесі.

"Якщо бойові дії можна припинити в одному місці, їх можна зупинити всюди і назавжди. Україна готова до цього. Ми очікуємо такої самої готовності від Росії", - підсумував Сибіга.