Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому, - Єрмак

Україна готова провести другий саміт миру у найближчому майбутньому. Напрацьована з партнерами мирна рамка стане основою для зустрічі.
Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Завдяки активній роботі з нашими партнерами вже напрацьована спільна мирна рамка, яка стане основою для другого саміту миру, і Україна готова його провести в найближчому майбутньому", - заявив він.
Єрмак підкреслив, що за ці два роки Україна стала сильнішою на незворотному шляху до повноцінного членства НАТО.
"Україна вже довела свою роль як ключового гаранта безпеки в Європі. Європа не буде безпечною без України", - додав він.
Офіс президента України повідомив, що другий саміт миру відбудеться після узгодження спільного мирного плану, який включає 10 пунктів "формули миру", запропонованої Україною. Спочатку передбачалося, що захід може відбутися до кінця року, однак Росія неодноразово заявляла про відмову від участі.
Радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна уточнила, що дата саміту буде визначена після завершення серії тематичних конференцій, запланованих до кінця жовтня.
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що перший Саміт миру продемонстрував глобальну підтримку принципів ООН у питаннях завершення війни в Україні.
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