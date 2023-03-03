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Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію, - глава НКРЕКП

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П'ятниця 03 березня 2023 19:29
Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію, - глава НКРЕКП Фото: Україна готова платити справедливу ціну за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українські громадяни і бізнес готові платити справедливу ціну за електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу НКРЕКП Костянтина Ущаповського в ефірі телеканалу "1+1".

"Війна нас навчили дуже багато речам. Ми вже не ті, які були до війни. Ми готові платити справедливу ціну, але ціна повинна бути дійсно справедлива", - сказав глава комісії.

Рішення про перегляд тарифів для населення прийматиме уряд, який субсидує низькі ціни.

"Поки що ми знаходимося десь в середині цього шляху. Питання дуже не просте. Я думаю, що це буде продовжуватися ще місяць-два, десь упродовж цього терміну, а потім будемо виходити з пропозицією. Але я особисто за те, що саме головне, що в цьому процесі було, це була відкритість, щоб громадськість, наші громадяни знали, що робиться, яким чином це робиться", - заявив глава НКРЕКП.

Фінальне рішення щодо перегляду тарифів для населення ухвалюватиме уряд. Дещо інша історія із цінами для бізнесу.

За нього відповідає якраз національна комісія. Через перебої з постачанням дефіцит потужності бізнесу доводилося використовувати альтернативні джерела. Наприклад, генератори, або покупка електроенергії за кордоном. В обох випадках таке світло обходилося значно дорожче, тому наразі комісія вивчає можливість перегляду цін і для таких споживачів.

На скільки ціни для бізнесу можуть зрости, у комісії також поки вивчають варіанти.

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