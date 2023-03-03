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Украина готова платить справедливую цену за электроэнергию, - глава НКРЭКУ

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 19:29
Украина готова платить справедливую цену за электроэнергию, - глава НКРЭКУ Фото: Украина готова платить справедливую цену за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинские граждане и бизнес готовы платить справедливую цену на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НКРЭКУ Константина Ущаповского в эфире телеканала "1+1".

"Война нас научили очень многому вещам. Мы уже не те, которые были до войны. Мы готовы платить справедливую цену, но цена должна быть действительно справедлива", - сказал глава комиссии.

Решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство, субсидирующее низкие цены.

"Пока мы находимся где-то в середине этого пути. Вопрос очень не простой. Я думаю, что это будет продолжаться еще месяц-два, где-то в течение этого срока, а потом будем выходить с предложением. Но я лично за то, что самое главное, что в этом процессе было, это была открытость, чтобы общественность, наши граждане знали, что делается, как это делается", - заявил глава НКРЭКУ.

Финальное решение о пересмотре тарифов для населения будет принимать правительство. Несколько другая история с ценами для бизнеса.

За него отвечает как раз национальная комиссия. Из-за перебоев со снабжением дефицит мощности бизнеса приходилось использовать альтернативные источники. К примеру, генераторы, или покупка электроэнергии за рубежом. В обоих случаях такой свет обходился значительно дороже, поэтому комиссия изучает возможность пересмотра цен и для таких потребителей.

На сколько цены для бизнеса могут вырасти, в комиссии пока изучают варианты.

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