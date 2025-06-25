Україна готова допомогти країнам Африки у знищенні російських найманців, - Reuters

У Мавританії Україна відкрила посольство в Нуакшоті, - одне з восьми представництв, відкритих в Африці після вторгнення Росії 2022 року.

Посольство курирує постачання продовольчої допомоги через Всесвітню продовольчу програму для малійських біженців із сусіднього Малі.

Навчання збройних сил Мавританії

"Україна готова продовжити підготовку офіцерів і представників збройних сил Мавританії, поділитися технологіями і досягненнями, яких Україна домоглася" на полі бою проти Росії, заявив посол у справах Африки Максим Субх, додавши, що Україна раніше проводила таку підготовку до вторгнення Росії.

Це відбувається на тлі напруженості між Мавританією і Малі, де Росія підтримує режим, що переслідує туарегів.

Вплив Росії в Сахелі

Російські військові та найманці охороняють лідерів низки країн Західної та Центральної Африки, а російські гірничодобувні компанії глибоко окопалися в Сахелі. За словами українського посла, військова присутність Росії підриває стабільність регіону.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, Росія є найбільшим постачальником зброї в Африку.

Африканська стратегія України

На початку війни багато африканських країн зберігали нейтралітет в ООН, навіть після проблем із продовольчим експортом з України. Потім Київ розробив стратегію для Африки з метою протидії наративу Росії та збільшення торгівлі.

Субх був призначений керівником цієї роботи, і відтоді Київ відкрив вісім із десяти нових посольств, заявлених у 2022 році, повідомив він, довівши число місій України в Африці до 18.

До числа країн входять Кот-д'Івуар і Конго, які засудили вторгнення Росії на ранньому етапі. Київ планує відкрити посольство цього року в Судані, де США звинувачують Росію в озброєнні обох сторін у жорстокому конфлікті.

Однак Київ не може зрівнятися з противником, який має глибокі комерційні та військові зв'язки, включно з давньою присутністю московських розвідувальних служб. Загалом у Росії близько 40 місій в Африці, і нещодавно було оголошено про плани відкрити ще сім.

Україна хоче переконати африканські країни в тому, що її боротьба з Росією, її господарем радянських часів, має паралелі з їхніми власними зусиллями з подолання спадщини європейського колоніалізму, сказав Субх.

Незважаючи на пропозицію військової підготовки, військові зусилля України щодо завоювання союзників в Африці були в основному зосереджені на продовольстві.

Київ повідомляє, що відправив близько 300 тисяч тонн в якості допомоги, розподіленої через Всесвітню продовольчу програму (ВПП) в рамках фінансованої ЄС і США програми "Зерно з України", яка конкурує з аналогічним російським планом продовольчої допомоги Африці.

Допомога під українським брендом досягла 8 мільйонів осіб у 12 країнах, повідомив у квітні аналітичний центр European Policy Centre. Серед одержувачів були Конго, Ефіопія, Сомалі, Нігерія, Кенія і Судан.

А після відкриття чорноморських портів, які Росія бомбардувала та блокувала в перші два роки війни, Україна експортувала до Африки у 2024 році близько 10 млн тонн зерна, що майже вдвічі більше, ніж попереднього року, свідчать дані Міністерства сільського господарства.

Показавши, що це важлива альтернатива російському постачанню продовольства, Україна сподівається, що африканські країни, які зберігали нейтралітет під час війни, почнуть чинити тиск на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

"Зберігаючи свою роль одного з гарантів продовольчої безпеки світу, Україна може перешкодити Росії використовувати постачання продовольства як політичний важіль", - заявив в інтерв'ю Роман Середа, тимчасовий повірений у справах України в Нуакшоті.

Україна стає дедалі помітнішою

У квітні Володимир Зеленський став першим президентом України, який відвідав Південну Африку, близького союзника Росії. Він закликав визнати боротьбу України і запропонував потенційні угоди з енергетики, виробництва добрив і безпеки.

Представник МЗС ПАР Кріспін Фірі заявив, що і Україна, і Росія є союзниками. Він сказав, що Південна Африка виступає за мир і виступає посередником у гуманітарних питаннях, таких як повернення українських дітей, яких вивезли на Росію.

Однак південноафриканський аналітик Тім Муріті заявив, що стратегії України в Африці бракує послідовності, вказавши на те, що Київ не призначив посла в Ефіопії - ключову посаду, яку країни, включно з Росією, використовують для взаємодії з впливовим Африканським союзом, який базується в Аддіс-Абебі.

Українські дані показують, що комерційний експорт України значною мірою орієнтований на Північну Африку, а країни Африки на південь від Сахари, включно з Ефіопією, Кенією та Нігерією, купують лише частину того, що вони імпортували до війни. Сама Мавританія торік купила набагато менше продовольства з України, ніж 2021 року.

Біженці з Малі

У Мавританії вантажі здебільшого прямували до Мбери - найбільшого табору біженців у Західній Африці, де проживає дедалі більше малійців, які рятуються від підтримуваного Росією режиму. За два роки населення табору збільшилося майже втричі і досягло приблизно 250 тисяч осіб.