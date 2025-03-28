Не лише Путін. Зеленський розповів, з ким у Росії готовий говорити про мир

Україна готова до діалогу з російською опозицією. Якщо в Росії з'являться ті, хто хоче закінчити війну, Київ міг би вести переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.
"Це як пінг-понг - те, що каже (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін, не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі ми б погодилися говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію", - наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що, на його думку, якщо в Росії є люди, бізнеси та різні регіони, зокрема серйозні напрямки бізнесу, Україна була б готова з ними спілкуватися, якщо вони мають бачення, як закінчити війну.
"Якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити, а якісь люди хочуть, чому ні. Я думаю, що є якась там опозиція, яка там боїться Путіна. Може, вони не будуть боятися, якщо Європа, Америка, Україна будуть готові говорити з опозицією. Чому ні", - підсумував він.
Зауважимо, що ми неодноразово писали про дії Путіна, які суперечать досягнутим домовленостям про перемир'я. Зокрема, після погодження на тимчасове припинення вогню, російські війська продовжували обстрілювати українські території, що викликає сумніви щодо справжніх намірів Кремля щодо миру.
Крім того, Путін висуває нові умови, які ускладнюють процес мирних переговорів.
Зауважимо, що коли Путін відмовився від пропозиції США щодо повного припинення вогню на 30 днів він назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій.
Зокрема диктатор вимагав зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги й розвідданих.
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