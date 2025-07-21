Україна - Франція: матч відбору на ЧС-2026 зіграють на "фартовому" стадіоні

Збірна України з футболу визначилася з місцем проведення першого домашнього матчу відбору на Чемпіонат світу 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Підопічні Сергія Реброва розпочнуть кваліфікацію на Чемпіонат світу номінально домашнім поєдинком проти збірної Франції.
"Синьо-жовті" приймуть віцечемпіонів світу у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена".
Цей стадіон, що вміщує понад 45 тис. глядачів, по праву можна вважати щасливим для української команди. "Синьо-жовті" провели тут три матчі й жодного разу не пішли з поля переможеними, здобувши підтримку десятків тисяч українських вболівальників.
Історія матчів збірної України у Вроцлаві:
Таким чином, у першому та найскладнішому матчі відбору команда Реброва розраховуватиме не лише на власні сили, а й на неймовірну підтримку та "магію" арени.
Інформація про старт продажу квитків на матч Україна - Франція буде оголошена незабаром.
"Синьо-жовті" потрапили до групи D, де їхніми суперниками, окрім Франції, стали Ісландія та Азербайджан. Усі матчі будуть проведені восени 2025 року.
Варто зазначити, що напряму на Мундіаль, який приймуть США, Канада та Мексика, вийде лише переможець групи.
Команда, що посяде друге місце, отримає шанс поборотися за путівку у раунді плей-оф, який відбудеться у березні 2026 року.
Загалом від Європи на ЧС поїдуть 16 збірних.
Мундіаль 2026 року стане історичним - уперше в головному футбольному турнірі планети зіграють 48 збірних. Вони будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. До стадії 1/16 фіналу вийдуть по два найкращі колективи з кожної групи, а також вісім кращих третіх місць.
Ігри 23-го за ліком чемпіонату світу прийматимуть 16 міст у трьох країнах. У Канаді матчі відбудуться в Торонто та Ванкувері, у Мексиці - в Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї, а у США - в таких мегаполісах, як Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.
Перший матч турніру відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал зіграють 19 липня в Нью-Йорку.
Раніше ми розповідали, яке місце в України у рейтингу ФІФА перед стартом у кваліфікації ЧС-2026.
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