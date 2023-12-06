Україна фактично вперше проходить зиму без резервів потужностей, - експерт

За його словами, це стало головною причиною того, що в мережі періодично виникає дефіцит.

"Така ситуація у нас, на жаль, вперше. І зрозуміло чому. В минулий опалювальний сезон були масовані атаки дронами і ракетами. Було зруйновано близько 50% потужностей генерації, особливо теплової. Також близько 45% потужностей високовольтних ліній електропередач. Мова про підстанції, на яких розташовані автотрансформатори та багато іншого важливого обладнання", - пояснив експерт.

За словами Омельченка, було зроблено не мало для того, щоби значною частиною відновити потужності генерації та оператора системи передачі, але, зрозуміло, що на 100% це зробити за короткий час було неможливо.

"Завдяки самовідданій праці енергетиків, а також наших партнерів, було зроблено достатньо. Лише в деякі періоди, коли була погана погода, особливо на півдні України, насамперед на Одещині, там дійсно були серйозні проблеми з енергопостачанням. Але це об’єктивного характеру", - додав він.

За словами експерт, поки що системних проблем в енергосистемі не спостерігається.

"Попри те, що ми увійшли (в опалювальний сезон, - ред.) без резервів потужності, поки що енергосистема з даною ситуацією справляється. Хоча зима доволі довга. І за певних морозів, які можуть бути нижче 7 градусів, і тривати понад 3-4 дні, у пікові години може скластися така картина, коли будуть введені планові відключення", - попередив експерт.

Для того, щоб цього не було, зазначив він, Україна може і імпортує електричну енергію.

"28 листопада Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дозволила нам збільшити імпорт електричної енергії з 1,2 гігават до 1,7 гігават. Це може значно стабілізувати нашу енергетичну систему під час дефіциту, який можна очікувати під час серйозних морозів", - запевнив Омельченко.