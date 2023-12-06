Украина фактически впервые проходит зиму без резервов мощностей, - эксперт

По его словам, это явилось главной причиной того, что в сети периодически возникает дефицит.

"Такая ситуация у нас, к сожалению, впервые. И понятно почему. В прошлый отопительный сезон были массированы атаки дронами и ракетами. Было разрушено около 50% мощностей генерации, особенно тепловой. Также около 45% мощностей высоковольтных линий электропередач. Речь о подстанциях, на которых расположены автотрансформаторы и многое другое важное оборудование", - пояснил эксперт.

По словам Омельченко, было сделано немало для того, чтобы значительной частью восстановить мощности генерации и оператора системы передачи, но понятно, что на 100% это сделать за короткое время было невозможно.

"Благодаря самоотверженному труду энергетиков, а также наших партнеров, было сделано достаточно. Лишь в некоторые периоды, когда была плохая погода, особенно на юге Украины, прежде всего в Одесской области, там действительно были серьезные проблемы с энергоснабжением. Но это объективный характер", – добавил он.

По словам эксперта, пока системных проблем в энергосистеме не наблюдается.

"Несмотря на то, что мы вошли (в отопительный сезон, - ред.) без резервов мощности, пока энергосистема с данной ситуацией справляется. Хотя зима довольно длинная. И при определенных морозах, которые могут быть ниже 7 градусов, и продолжаться более 3-х. 4 дня, в пиковые часы может сложиться такая картина, когда будут введены плановые отключения", - предупредил эксперт.

Для того чтобы этого не было, отметил он, Украина может и импортирует электрическую энергию.

"28 ноября Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E позволила нам увеличить импорт электрической энергии с 1,2 гигаватта до 1,7 гигаватта. Это может значительно стабилизировать нашу энергетическую систему во время дефицита, который можно ожидать во время серьезных морозов", - заверил Омельченко.