Україна евакуювала з Сирії 34 людини, - ГУР

У ГУР розповіли, що операцію було здійснено за дорученням президента України Володимира Зеленського. Людей евакуювали з території Сирії через Ліван. Серед них 31 особа - це громадяни України, і ще троє - родичі українських громадян, які мають законне право в'їзду на територію нашої країни.

"Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані - доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку", - йдеться у повідомленні.

Також у ГУР висловили вдячність владі Молдові у проведенні евакуаційної місії. Наразі евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать до України.

"Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії - черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам - скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", - зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Крім того, у розвідці нагадали, що починаючи з серпня 2024 року ГУР та МЗС за дорученням Володимира Зеленського здійснили чотири етапи евакуації з території Лівані та врятували 302 людини, серед яких 217 українців та 85 громадян інших держав.