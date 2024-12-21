Україна евакуювала з Сирії 34 людини, - ГУР

Сьогодні у суботу, 21 грудня, внаслідок успішної операції ГУР та МЗС України з Сирії було евакуйовано 34 людини. Серед них 15 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
У ГУР розповіли, що операцію було здійснено за дорученням президента України Володимира Зеленського. Людей евакуювали з території Сирії через Ліван. Серед них 31 особа - це громадяни України, і ще троє - родичі українських громадян, які мають законне право в'їзду на територію нашої країни.
"Дякуємо за допомогу у здійсненні місії ліванській стороні, зокрема генеральному менеджеру спортивних та молодіжних закладів у Лівані - доктору Наджи Хаммуду, а також авіакомпанії Sky Up за постійну підтримку", - йдеться у повідомленні.
Також у ГУР висловили вдячність владі Молдові у проведенні евакуаційної місії. Наразі евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать до України.
"Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії - черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам - скрізь, всюди і завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", - зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
Крім того, у розвідці нагадали, що починаючи з серпня 2024 року ГУР та МЗС за дорученням Володимира Зеленського здійснили чотири етапи евакуації з території Лівані та врятували 302 людини, серед яких 217 українців та 85 громадян інших держав.
Нагадаємо, що на початку грудня повстанці в Сирії повалили режим сирійського диктатора Башара Асада. Війська, підконтрольні уряду, не чинили значного опору, внаслідок чого за короткий час опозиційні сили увійшли до столиці міста Дамаск. Сам Асад втік до Російської Федерації.
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