Украина эвакуировала из Сирии 34 человека, - ГУР

В ГУР рассказали, что операция была осуществлена по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Людей эвакуировали с территории Сирии через Ливан. Среди них 31 человек - это граждане Украины, и еще трое - родственники украинских граждан, которые имеют законное право въезда на территорию нашей страны.

"Спасибо за помощь в осуществлении миссии ливанской стороне, в частности генеральному менеджеру спортивных и молодежных учреждений в Ливане - доктору Наджи Хаммуду, а также авиакомпании Sky Up за постоянную поддержку", - говорится в сообщении.

Также в ГУР выразили благодарность властям Молдовы в проведении эвакуационной миссии. Сейчас эвакуированные граждане уже приземлились в аэропорту Кишинева, откуда дальше отправятся в Украину.

"Осуществленная ныне важная операция по спасению украинцев из Сирии - очередное доказательство, что Украина помогает своим гражданам - везде, всюду и всегда. Военные разведчики вместе с коллегами из МИД делают все возможное, чтобы защитить права наших людей, помочь каждому и каждой, кто оказался в беде", - отметил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, в разведке напомнили, что начиная с августа 2024 года ГУР и МИД по поручению Владимира Зеленского осуществили четыре этапа эвакуации с территории Ливана и спасли 302 человека, среди которых 217 украинцев и 85 граждан других государств.