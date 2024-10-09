Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей, серед них не тільки українці

Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"9 жовтня за дорученням президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація. Врятовано українців та громадян ще 7 держав світу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операцію провели співробітники ГУР та Міністерства закордонних справ України.

Як розповіли у розвідці, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців - 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати двох собак.

У межах місії наша держава допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу - 26 дорослим та 14 дітям.

Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни:

Аргентини - 6 людей;

Мексики - 6;

Молдови - 8;

Румунії - 1;

Чехії - 5;

Колумбії - 2;

Лівану - 12.

"Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень", - додали в ГУР.

Фото: Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей (t.me/DIUkraine)