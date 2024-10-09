Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей, серед них не тільки українці
Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.
"9 жовтня за дорученням президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація. Врятовано українців та громадян ще 7 держав світу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що операцію провели співробітники ГУР та Міністерства закордонних справ України.
Як розповіли у розвідці, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців - 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати двох собак.
У межах місії наша держава допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу - 26 дорослим та 14 дітям.
Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни:
- Аргентини - 6 людей;
- Мексики - 6;
- Молдови - 8;
- Румунії - 1;
- Чехії - 5;
- Колумбії - 2;
- Лівану - 12.
"Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень", - додали в ГУР.
Фото: Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей (t.me/DIUkraine)
Евакуація з Лівану
Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський заявив, що Україна одна з перших країн у світі евакуювала своїх громадян з Лівану.
Зокрема, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України - 14 жінок та 11 дітей. Евакуацію організували та провели ГУР Міноборони та Міністерство закордонних справ України.
А минулого тижня Україна успішно повернула з Лівану 179 осіб. Серед них 134 громадянина України та 45 іноземців.
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