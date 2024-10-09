Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди них не только украинцы
Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек. Среди них 28 украинцев и 40 иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"9 октября по поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась безопасность и экономическая ситуация. Спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операцию провели сотрудники ГУР и Министерства иностранных дел Украины.
Как рассказали в разведке, самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать двух собак.
В рамках миссии наше государство помогло покинуть Ливан и для 40 иностранцев из 7 стран мира - 26 взрослым и 14 детям.
Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:
- Аргентины - 6 человек;
- Мексики - 6;
- Молдовы - 8;
- Румынии - 1;
- Чехии - 5;
- Колумбии - 2;
- Ливана - 12.
"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств, операция была проведена оперативно и без осложнений", - добавили в ГУР.
Фото: Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек (t.me/DIUkraine)
Эвакуация из Ливана
Напомним, летом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одна из первых стран в мире эвакуировала своих граждан из Ливана.
В частности, 4 сентября Украина эвакуировала из Ливана 25 граждан Украины - 14 женщин и 11 детей. Эвакуацию организовали и провели ГУР Минобороны и Министерство иностранных дел Украины.
А на прошлой неделе Украина успешно вернула из Ливана 179 человек. Среди них 134 гражданина Украины и 45 иностранцев.
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