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Україна експортувала понад 4 млн тонн зернових після відкриття портів

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 11:42
Україна експортувала понад 4 млн тонн зернових після відкриття портів Фото: Україна вивезла морем 4 млн тонн зернових (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів з початку серпня вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, 20 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту. Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту "Чорноморськ" - судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA - четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер буде завантажено 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення надати 50 тис. тонн пшениці в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувало експорт українського зерна по Чорному морю. Перше судно з зерном з порту "Одеса" вийшло 5 серпня.

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