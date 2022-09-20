Україна експортувала понад 4 млн тонн зернових після відкриття портів

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів з початку серпня вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Мінінфраструктури .

За даними прес-служби, 20 вересня в рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту. Від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту "Чорноморськ" - судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Також сьогодні ошвартовано до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA - четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер буде завантажено 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.