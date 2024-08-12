Україна на другому саміті миру хоче представити РФ мирний план: що в ньому буде

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Мирний план для другого саміту

Україна вже провела перший саміт миру, він пройшов у Швейцарії та був зосереджений на трьох пунктах формули миру - енергетична та ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими всіх на всіх.

Через кілька тижнів президент України Володимир Зеленський розповів, що хоче, щоб до кінця року був готовий мирний план для завершення війни з Росією.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Крім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас", - наголошував глава української держави.

Важливо те, що такий мирний план Україна не складатиме самотужки - у процесі візьмуть участь й інші держави, які виявлять відповідне бажання.

Розробка мирного плану фактично є підготовкою до другого саміту миру. Для створення документа вже було заплановано щонайменше три зустрічі на рівні радників голів держав:

зустріч у Катарі щодо енергетичної безпеки України;

зустріч у Туреччині щодо продовольчої безпеки;

зустріч у Канаді, де обговорюватимуть обмін полоненими між Україною та РФ у форматі всіх на всіх.

Як зазначав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, завершення роботи над таким мирним планом є однією з умов проведення другого саміту миру.

Що буде у мирному плані

Президент Володимир Зеленський в кінці липня наголошував, що мирний план, який хочуть створити до кінця року, передбачатиме територіальну цілісність України та її суверенітет.

При цьому через кілька тижнів Єрмак деталізував, що мирний план буде зосереджений на реалізації кожного з 10 пунктів формули миру:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених та депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій;

повернення справедливості, тобто суд для винних в агресії та компенсація збитків;

протидія екоциду;

гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації;

фіксація закінчення війни.

Шляхи реалізації кожного з пунктів Україна погоджуватиме з іншими країнами. За словами Єрмака, серед цих пунктів є такі, щодо яких легше досягти спільної позиції, але з деякими можуть бути труднощі, наприклад, відповідальність, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності.

"Зараз є завдання президента працювати над організацією тематичних конференцій, які б зафіксували ці напрацювання робочих груп на високому рівні - або міністрів, або радників, або, наприклад, омбудсменів з гуманітарних питань, або спікерів парламентів - щоб у підсумку скласти цей спільний план", - уточнював керівник Офісу президента.

На другому саміті, за словами Єрмака, Україна разом із іншими державами хоче передати Росії мирний план. Але про початок мирних переговорів у ході саміту поки не йдеться.