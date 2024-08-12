Україна на другому саміті миру хоче представити РФ мирний план: що в ньому буде

Україна розраховує, що у разі участі Росії у другому саміті миру, країні-агресору представлять мирний план. Такий документ Київ хоче розробити разом з іншими державами.
Детальніше про те, як Україна бачить мирний план, - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст:
Україна вже провела перший саміт миру, він пройшов у Швейцарії та був зосереджений на трьох пунктах формули миру - енергетична та ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими всіх на всіх.
Через кілька тижнів президент України Володимир Зеленський розповів, що хоче, щоб до кінця року був готовий мирний план для завершення війни з Росією.
"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Крім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас", - наголошував глава української держави.
Важливо те, що такий мирний план Україна не складатиме самотужки - у процесі візьмуть участь й інші держави, які виявлять відповідне бажання.
Розробка мирного плану фактично є підготовкою до другого саміту миру. Для створення документа вже було заплановано щонайменше три зустрічі на рівні радників голів держав:
Як зазначав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, завершення роботи над таким мирним планом є однією з умов проведення другого саміту миру.
Президент Володимир Зеленський в кінці липня наголошував, що мирний план, який хочуть створити до кінця року, передбачатиме територіальну цілісність України та її суверенітет.
При цьому через кілька тижнів Єрмак деталізував, що мирний план буде зосереджений на реалізації кожного з 10 пунктів формули миру:
Шляхи реалізації кожного з пунктів Україна погоджуватиме з іншими країнами. За словами Єрмака, серед цих пунктів є такі, щодо яких легше досягти спільної позиції, але з деякими можуть бути труднощі, наприклад, відповідальність, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності.
"Зараз є завдання президента працювати над організацією тематичних конференцій, які б зафіксували ці напрацювання робочих груп на високому рівні - або міністрів, або радників, або, наприклад, омбудсменів з гуманітарних питань, або спікерів парламентів - щоб у підсумку скласти цей спільний план", - уточнював керівник Офісу президента.
На другому саміті, за словами Єрмака, Україна разом із іншими державами хоче передати Росії мирний план. Але про початок мирних переговорів у ході саміту поки не йдеться.
Важливо уточнити, що участь Росії у другому саміті миру залишається під великим питанням. Такий висновок можна зробити, виходячи із заяв офіційних осіб країни-агресора. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, а також публікація Офісу президента України.
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