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Україна в драматичному стилі переграла збірну Польщі у відборі до Олімпіади-2026

Фото: "Синьо-жовті" дотиснули господарів льоду (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Хокейна збірна України в післяматчевій серії булітів переграла національну команду Польщі в центральному протистоянні прекваліфікаційного турніру до зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2026, кваліфікація, 3-й етап

Польща – Україна – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:2)

Шайби: Гурни, 07:15, Колуш, 33:45 – Бородай, 22:22, Ратушний, 43:43

 

На правах господаря льоду активнішою зі старту була польська збірна. "Орли" відкрили рахунок у першому періоді. Це Гурни підправив дальній кидок Фрашка за лінію воріт Дьяченка.

А ось на старті другої 20-хвилинки "синьо-жовті" вирівняли становище. У затяжній атаці збірної України Бородай на "п'ятаку" замкнув передачу Гребеника. Утім, у середині періоду польська команда знову вийшла вперед – Колуш завершив контратаку "орлів".

Проте, підопічні Дмитра Христича не здалися. На початку третьої 20-хвилинки "синьо-жовтим" вдалася ще одна гольова атака. Цього разу Ратушний з центральної зони класно кинув із передачі Коренчука. Зрештою, матч перейшов в овертайм, а після додаткової п'ятихвилинки – в серію булітів.

Головним героєм лотереї став Дьяченко. Воротар української збірної парирував 4 із п'яти кидків суперників, а Коренчук і Ворона реалізували свої спроби в протилежні ворота. Тепер збірна України набрала 5 очок і в останньому турі з будь-яким рахунком повинна перемагати Естонію, щоб вийти у фінал відборі до зимових Ігор-2026.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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