Україна не досягла бажаних результатів на саміті НАТО через тиск Німеччини на США, - ЗМІ

Як пише видання, за словами джерела в українському уряді, саме німецько-американська "опозиція" спонукала президента Володимира Зеленського назвати переговори під час саміту "абсурдними".

Зазначається, що ретельне формулювання комюніке НАТО, яке оприлюднюють під час або ж після саміту, відпрацьовується дипломатами протягом тривалого часу. Тобто, на момент зустрічі лідерів-країн, майже увесь зміст комюніке вже узгоджений.

Перед цим голова Білого дому Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц чітко дали зрозуміти, що не бажають ризикувати прямим конфліктом НАТО з Росією, запрошуючи Україну до Альянсу в розпал війни.

Україна, як відзначає анонімне джерело, наполягала на "рядку" про те, що допомога, яка надається нашій країні, не стане заміною членству. Шольц та президент Франції Еммануель Макрон погодились на цю пропозицію. Однак Білий дім виступив проти цього. Як пізніше з'ясувалось, це сталось через нібито тиск з боку Берліну.

Також джерело додало, що початкова позиція Північноатлантичного Альянсу щодо України у в комюніке була слабшою, оскільки не містила слова "членство" та "НАТО".

Як відзначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, саміт "позитивно здивував", оскільки союзники чітко дали зрозуміти, що Київ сидітиме за столом як рівноправний партнер. Водночас навколо формулювання комюніке залишились "негативні емоції".

"У них не було 100-відсоткової ясності в питаннях, пов'язаних із запрошенням", - заявила Стефанішина та додала, що проблема "полягає в тому, що один із союзників фактично посадив за стіл переговорів Путіна" й створює нечіткі умови для вступу України. Вона не назвала країну, однак додала, що не розчарована поведінкою США чи Франції.

"Знаючи цю країну і знаючи контекст попередніх років, ми мали чітке припущення, що ці умови не будуть стосуватися реформ. Ці умови будуть полягати в тому, щоб тиснути на Україну в питаннях, пов'язаних з припиненням війни, мирними переговорами і так далі", - сказала вона.

За словами Олександра Мережка, члена українського парламенту і голови комітету у закордонних справах, Берлін й надалі залишається одним із найбільш нерішучих прихильників України, який боїться Росію. Під час розмови з німецькими колегами він закликав визнати помилку, яку вони припустили на саміті в Бухаресті, й виправити її. Однак у відповідь отримав мовчання.

"Але Білий дім Байдена також вкладає значні кошти у відносини Америки з Німеччиною. Виправлення шкоди, завданої зв'язкам між Вашингтоном і Берліном його попередником, президентом Дональдом Трампом, було головною зовнішньополітичною метою адміністрації Байдена. Дехто в Києві побоюється, що Білий дім надаватиме перевагу німецькому комфорту, а не власному", - пише видання.

Відповідаючи на питання, чи відчуває Київ консенсус щодо своєї мети членства, Стефанішина відповіла: "Я можу підтвердити це на 100 відсотків. І це також можна побачити через, скажімо так, трансформацію президента протягом цих двох днів". Також вона назвала три основні меседжі з серії зустрічей президента на саміті:

ніхто не тиснутиме на Україну щодо умов завершення війни, а інтеграція в НАТО не використовуватиметься в якості спекуляції;

Україна стане членом НАТО;

гарантії безпеки, які стали "головним досягненням" і "не підміною процесу членства".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Протягом двох днів, з 11 по 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про: