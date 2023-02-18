Україна доставила вже 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі
У рамках програми Grain From Ukraine Україна доставила 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Завдяки спільним зусиллям України, країн-партнерів та WFP вдалося реалізувати поставки 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі", - написав Зеленський.
Як повідомляється, 15 лютого у Чорноморську почалась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тисячами тонн зерна для Кенії. Також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії.
Зазначено, що кожне судно із зерном, відправлене у межах Grain from Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей.
За словами президента, для підсилення зернової ініціативи до Групи з питань запобігання голоду приєдналися перші амбасадори - знавці Африканського континенту. Вони допомагатимуть масштабувати реалізацію проекту.
"Україна була і залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки. І продовжуватиме робити свій ключовий внесок", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії та 5 тисяч тонн до Ефіопії у рамках програми Grain From Ukraine.
Також раніше ми писали, що від початку дії зернової угоди з українських портів загало було відправлено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції.
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