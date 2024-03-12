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Україна без допомоги США втратить значні позиції на полі бою, - голова ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна без допомоги Сполучених Штатів може втратити значні позиції на полі бою.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"В українців не вичерпалися мужність і стійкість. У них закінчуються боєприпаси, а у нас закінчується час, щоб допомогти їм", - заявив він. 

Бернс попередив, що без додаткової військової допомоги США "Україна, найімовірніше, втратить позиції - і, ймовірно, значні - у 2024 році".

За його словами, Росія зацікавлена в "театрі переговорів" про припинення війни, але не готова піти на значні компроміси заради цього.

Водночас високопоставлені співробітники розвідки в Сенаті заявили, що з кінця 2023 року Москва постійно домагається незначних успіхів на полі бою і користується невизначеністю щодо майбутньої військової допомоги з боку США і союзників. 

"Цей глухий кут грає на руку військово-стратегічним перевагам Росії і все більше схиляє ситуацію на користь Москви", - заявили вони.

Допомога США Україні

США вже кілька місяців не надають Україні військову та фінансову допомогу. Це пов'язано з тим, що гроші на це досі не виділив Конгрес.

Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає 95 млрд доларів для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Така ініціатива зустріла опір у Палаті представників. Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити законопроєкт на голосування, оскільки він хоче, щоб допомога Україні була прив'язана до фінансування захисту кордонів від мігрантів.

За словами президента США Джо Байдена, Вашингтон не зможе відновити допомогу Україні у разі, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.

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