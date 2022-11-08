Україна допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною агресією РФ, - Єрмак

"На сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які на сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни", - заявив Єрмак.

За його словами, на першому засіданні окреслено напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.

Голова ОП також нагадав, що у листопаді виповнюється 90 років від трагедії Голодомору 1932-1933 років, і українська нація розуміє важливість реалізації цієї ініціативи.

За його словами, Україна прагне залучити до участі у реалізації цієї ініціативи міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.