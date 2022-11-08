Украина помогает бороться с продовольственным кризисом, созданным агрессией РФ, - Ермак

"На сегодня именно Украина является той главной силой, которая помогает бороться с продовольственным кризисом, созданным в результате агрессии России против Украины. Это демонстрирует, что даже в таких ужасных условиях наша страна продолжает быть ответственной, продолжает думать не только о себе, но и о людях, которые на сегодня страдают в мире в результате этой войны", - заявил Ермак.

По его словам, на первом заседании очерчена наработка по гуманитарной поставке украинского зерна странам, которые больше всего его нуждаются.

Глава ОП также напомнил, что в ноябре исполняется 90 лет от трагедии Голодомора 1932-1933 годов, и украинская нация понимает важность реализации этой инициативы.

По его словам, Украина стремится привлечь к участию в реализации этой инициативы международных партнеров, уже начаты соответствующие консультации.