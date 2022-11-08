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Україна допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною агресією РФ, - Єрмак

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Вівторок 08 листопада 2022 16:31
Україна допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною агресією РФ, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів перше засідання створеної указом президента від 3 листопада робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

"На сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які на сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни", - заявив Єрмак.

За його словами, на першому засіданні окреслено напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.

Голова ОП також нагадав, що у листопаді виповнюється 90 років від трагедії Голодомору 1932-1933 років, і українська нація розуміє важливість реалізації цієї ініціативи.

За його словами, Україна прагне залучити до участі у реалізації цієї ініціативи міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.

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Андрій Єрмак продовольственный кризис
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