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Украина договаривается об увеличении импорта электроэнергии из ЕС для компенсации дефицита

Украина, Пятница 24 мая 2024 12:09
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Украина договаривается об увеличении импорта электроэнергии из ЕС для компенсации дефицита Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина ведет переговоры о максимально возможном импорте электроэнергии из стран Европейского Союза, чтобы компенсировать генерирующие мощности, разрушенные в результате российских атак.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В настоящее время Украина может импортировать из стран ЕС не более 1700 МВт электроэнергии одновременно.

"Мы ведем переговоры. Наша задача - максимизировать эту цифру. Технически мы можем получать более 2000 МВтч, даже 2400 МВтч. Я уверен, что решение будет принято", - сказал он.

Он не уточнил, какой именно объем импорта сейчас обсуждается.

Дефицит электроэнергии

С марта российские ракетные удары и удары беспилотников по энергетическому сектору Украины усилились, что привело к значительному ущербу и отключениям электроэнергии во многих регионах.

По данным правительства, эти атаки нанесли сектору ущерб на сумму более 1 млрд долларов, что привело к потере 8000 МВт генерирующих мощностей энергосистемы.

Из-за дефицита электроэнергии "Укрэнерго" вынуждено вводить регулярные отключения промышленных потребителей и населения и поддерживать высокие темпы импорта.

Проблемы с производством электроэнергии могут оказать "потенциально негативное влияние" на промышленность, особенно на крупнейших потребителей электроэнергии, заявило Министерство экономики Украины.

Негативное влияние на ВВП Украины от обстрелов и дефицита электроэнергии оценивается примерно в 1%.

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