Коли Україна отримає кредитну програму МВФ: прогноз НБУ

Національний банк України розраховує на повноцінну програму розширеного фінансування з МВФ у 2023 році. Це може статися після того, як буде підбито перші підсумки моніторингової програми, схвалення якої очікується наприкінці поточного року.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Як зазначив заступник голови НБУ, результатом місії МВФ, яка розпочала роботу 11 листопада, має стати домовленість на рівні персоналу за моніторинговою програмою.

"Моніторингова програма має закласти основу нашої макроекономічної політики та фундамент для отримання фінансування від інших міжнародних партнерів. А також ця моніторингова програма має стати перехідним містком до повноцінної програми з МВФ, яка передбачатиме надання фінансування", - сказав він.

При цьому МВФ відслідковуватиме кількісні параметри, і показники ефективності, які будуть схожі на ті, які Україна традиційно мала у програмах stand-by та у програмах розширеного фінансування, повідомив заступник голови НБУ.

"Ми сподіваємося, що перший перегляд цієї моніторингової програми на початку наступного року стане основою дискусії щодо запуску повноцінної програми з фінансуванням", - сказав він.

Говорячи про параметри майбутньої програми, Миколайчук заявив, що вони будуть стандартними для країн, які підтримує МВФ.

При цьому він вважає, що зараз говорити про обсяги фінансування від МВФ не так важливо.

"Нам важливіше, щоб програма дала нашим іншим міжнародним партнерам певний рівень довіри, комфорту та дозволила залучати від них набагато більші суми, необхідні в тому числі для того, щоб отримати 38 млрд доларів, які закладені до бюджету у вигляді зовнішнього фінансування", - додав Ніколайчук.