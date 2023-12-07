Україна домовилася з двома компаніями США про виробництво 155-мм снарядів, - міністр

"У нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проектів триватиме роки", - наголосив Камишін.

Як уточнив міністр, процес виробництва таких снарядів триває щонайменше два-три роки.

Він додав, що для початку виробництва Україні потрібні технології, які мають країни Заходу.

"Тому, чим раніше ми починаємо, тим раніше у нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", - підкреслив чиновник.

Варто зауважити, що 6-7 грудня у Вашингтоні відбувається американсько-українська конференція, на якій головним питанням є оборонне виробництво.

Виробництво західної зброї в Україні

Нагадаємо, Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.

Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.

Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.