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Україна домовилась з Німеччиною про негайне посилення ППО

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна досягає конкретних кроків для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Зокрема відтепер є домовленість з Німеччиною про негайне посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури", - наголосив Умєров.

Він пояснив, що на засіданні міністрів оборони G7 було підписано важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України.

"Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України", - пояснив він.

Водночас глава Міноборони зауважив, що до проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу!", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що українські військові визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба.

Він зауважив, що керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів.

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