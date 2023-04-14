Україна денонсує угоду з Росією про трудовий стаж та соцзахист працівників

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України повністю порушує принципи та норми міжнародного права, а також нівелює основні цілі, принципи та засади, якими керувалася Україна, укладаючи угоду.

Угода була підписана у 1992 році та передбачала, що трудовий стаж, набутий у зв'язку з трудовою діяльністю на територіях обох сторін, взаємно визначається сторонами.

"Сторонами визнаються дипломи, свідоцтва та інші документи державного зразка про рівень освіти і кваліфікації, які видані відповідними компетентними органами сторін, без легалізації", - йдеться в угоді.