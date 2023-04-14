Украина денонсирует договор с Россией о трудовом стаже и соцзащите работников

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует основные цели и принципы, которыми руководствовалась Украина, заключая соглашение.

Соглашение было подписано в 1992 году и предусматривало, что трудовой стаж, полученный в связи с трудовой деятельностью на территориях обеих сторон, взаимно определяется сторонами.

"Сторонами признаются дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца об уровне образования и квалификации, выданные соответствующими компетентными органами сторон, без легализации", - говорится в соглашении.