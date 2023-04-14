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Украина денонсирует договор с Россией о трудовом стаже и соцзащите работников

Фото: правительство денонсирует еще одно соглашение с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины планирует разорвать соглашение с правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, работающих за пределами границ своих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует основные цели и принципы, которыми руководствовалась Украина, заключая соглашение.

Соглашение было подписано в 1992 году и предусматривало, что трудовой стаж, полученный в связи с трудовой деятельностью на территориях обеих сторон, взаимно определяется сторонами.

"Сторонами признаются дипломы, свидетельства и другие документы государственного образца об уровне образования и квалификации, выданные соответствующими компетентными органами сторон, без легализации", - говорится в соглашении.

Напомним, в декабре 2022 года Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств - участников СНГ.

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