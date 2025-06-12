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Україна – Данія на молодіжному Євро-2025: прогноз та де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих"

Фото: Молодіжна збірна України стартує на Євро (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

12 червня молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Данії в матчі першого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Де і коли відбудеться матч

Поєдинок суперники зіграють на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Матч буде обслуговувати грузинський рефері Гіоргі Кікачейшвілі. В іншому поєдинку квартету D зустрінуться команди Фінляндії та Нідерландів (12 червня, 22:00).

Що відомо про збірну Данії

Скандинавська команда вийшла на Євро з першого місця в своїй відбірковій групі, випередивши Чехію, Уельс, Ісландію та Литву.

Головною зіркою команди є нападник Конрад Хардер з лісабонського "Спортінга". За нього португальці минулого літа заплатили 19 млн євро данському "Норшеллану". А нині Transfermarkt оцінює гравця вже в 24 млн.

Також варто звернути увагу на низку інших виконавців. Це, зокрема, правий захисник Еліас Єлерт з турецького "Галатасарая", нападник Вільям Осулу (резервіст англійського "Ньюкасла"), центральний оборонець Олівер Простгор (уже встиг дебютувати за "Лаціо" в Серії А) та інші.

У підсумку, маємо міцну та збалансовану команду. З таким суперником команді Унаї Мельгоси буде непросто.

Які прогнози та де дивитися гру

Саме данців аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього протистояння.

На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом – 2,33. Нічия оцінюється – в 3,50. Виграш українців – у 2,88.

Стартовий поєдинок збірної України на Євро-2025 покаже медіасервіс MEGOGO.

Також його транслюватиме "Суспільне": на телеканалі "Перший" і на сайті "Суспільне Спорт".

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