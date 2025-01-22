Україна через війну втратила чверть посівних площ, - експерт

Агресія Росії проти України призвела до значних збитків для аграріїв. Зокрема втрачено близько чверті посівних площ.

"За оцінками Світового банку, прямі і непрямі втрати для сільського господарства за роки війни сягають більше 80 млрд доларів. Це інфраструктура, виробничі потужності, активи для зберігання зерна тощо. Ми бачимо суттєвий вплив на залізничну та портову інфраструктуру. Також ми втратили близько 25% посівних площ", - сказав він.

За його словами, з осені минулого року, у період активного експорту українського збіжжя, росіяни максимально намагаються завадити цьому, завдаючи ударів по інфраструктурі портів Чорного моря.

"Це основний наш маршрут, по якому ми експортуємо 90% сільськогосподарської продукції, від його функціонування залежить дуже багато. Це дуже чутливий момент. Вони (росіяни - ред.) знають про це, користуються цим і тому наряду із ударами по енергетиці, вони б’ють і по портовій інфраструктурі", - сказав Олег Хоменко.

Ці дії ворога, крім прямих ушкоджень, призводять до зростання вартості послуг страхових компаній, які обслуговують морські перевезення.

Війна підкосила обсяги врожаю, але аграріям вдалося потроху наростити експорт зернових. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, урожай зернових, зернобобових та олійних культур у 2022 році скоротився у порівнянні з довоєнним 2021 роком на 37% - до 67,7 млн тонн, у 2023 році вдалося покращити ситуацію і зібрати 81,6 млн тонн, а станом на 8 листопада 2024 року обсяг урожаю склав 68,9 млн тонн.

інфографіка РБК-Україна