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Україна чекає від ЄС санкцій проти постачальників деталей для дронів до Росії, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна наполягає, щоб Європейський союз включив до 12-го пакету санкцій проти Росії компанії, які постачають країні-агресору деталі для безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Ми послідовно і дуже жорстко наполягаємо, щоб до 12 пакету санкцій ЄС були включені санкції проти підприємств, які постачають до Росії деталі для виробництва БПЛА. Це теж шлях захисту українців від повітряних атак", - наголосив чиновник.

За його словами, вже є інструменти, які стосуються можливості Росії отримувати двигуни для безпілотників.

Кулеба розповів, що таку тему він сьогодні "жорстко обговорив" з колегами з країн Європейського союзу.

"Ці санкції мають бути включені до пакету", - додав глава МЗС.

Іноземні компоненти у дронах росіян

Нагадаємо, українські чиновники неодноразово заявляли про те, що у дронах, які окупанти застосовують для ударів по Україні, виявляють іноземні компоненти.

Це стосується як ударних "Шахедів" і "Ланцетів", так і розвідувальних "Орланів".

Зокрема, там знаходять і деталі, які виробляють компанії в країнах Заходу.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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