Украина ждет от ЕС санкций против поставщиков деталей для дронов в Россию, - Кулеба

"Мы последовательно и очень жестко настаиваем, чтобы в 12 пакет санкций ЕС были включены санкции против предприятий, поставляющих в Россию детали для производства БПЛА. Это тоже путь защиты украинцев от воздушных атак", - подчеркнул чиновник.

По его словам, уже есть инструменты, которые касаются возможности России получать двигатели для беспилотников.

Кулеба рассказал, что такую тему он сегодня "жестко обсудил" с коллегами из стран Европейского союза.

"Эти санкции должны быть включены в пакет", - добавил глава МИД.

Иностранные компоненты в дронах россиян

Напомним, украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что в дронах, которые оккупанты применяют для ударов по Украине, обнаруживают иностранные компоненты.

Это касается как ударных "Шахедов" и "Ланцетов", так и разведывательных "Орланов".

В частности, там находят и детали, которые производят компании в странах Запада.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.