Україна чекає на нові транші фіндопомоги від ЄС: скільки і коли

Україна до кінця року має отримати ще два транші макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Один з них може надійти вже в листопаді.

Про це повідомив РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка .

За словами Марченка, у ЄС тривають внутрішні дебати щодо ще одного траншу розміром 3 млрд євро - саме в якій формі його надати: у вигляді кредитів чи грантів.

"Ми з макрофінансової допомоги, яку підписали на 9 млрд євро, отримали 3 млрд. Наразі очікуємо 2,5 млрд євро у листопаді та 0,5 млрд євро у грудні", - сказав глава Мінфіна.

Встановлений термін запланованих траншів підтвердив генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман. Він підкреслив, що в Єврокомісії згідно із заявленими головою ЄК Урсулою фонд дер Ляєн орієнтирами уже заплановано для України по 1,5 млрд євро щомісяця та 18 млрд євро загалом за рік. Це може покрити 50% потреб України, про які заявило Міністерство фінансів.