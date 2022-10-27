RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ждет новых траншей финпомощи от ЕС: сколько и когда

Фото: ЕС предоставил Украине очередные транши макрофинансовой помощи (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина до конца года должна получить еще два транша макрофинансовой помощи Евросоюза. Один из них может поступить уже в ноябре.

Об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

По словам Марченко, в ЕС продолжаются внутренние дебаты относительно еще одного транша в размере 3 млрд евро - именно в какой форме его предоставить: в виде кредитов или грантов.

"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд евро, получили 3 млрд. Сейчас ожидаем 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре", - сказал глава Минфина.

Установленный срок планируемых траншей подтвердил генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман. Он подчеркнул, что в Еврокомиссии согласно заявленным главой ЕК Урсулой фонд дер Ляйен ориентирам уже запланировано для Украины по 1,5 млрд евро ежемесячно и 18 млрд евро в целом за год. Это может покрыть 50% потребностей Украины, о которых заявило Министерство финансов.

Напомним, на саммите в октябре лидеры ЕС достигли принципиального согласия о выделении Украине в 2023 году регулярной ежемесячной помощи в размере 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм для выплаты этих средств.

Кроме того, Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об этом на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз