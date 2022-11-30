Україна чекає на додаткове постачання американських систем ППО до кінця року

За його словами, адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що додаткове постачання засобів ППО "можливі до кінця року".

"Наші партнери точно знають, що нам буде необхідно сьогодні, наступного тижня, наступного місяця. Однак ми, як і раніше, обговорюємо з ними низку питань, які, як ми вважаємо, потрібно вирішити. Я говорю про танки, про ракети великої дальності, про літаки і, звісно, про ППО", - сказав Єрмак.

Як зазначає видання, адміністрація Байдена терміново коригує свої плани, щоб зробити пріоритетом постачання в Україну генераторів та засобів ППО, включаючи ракети для зенітних ракетних комплексів NASAMS.

"Йдеться частково про постачання засобів ППО, які ми можемо передати прямо зараз, і частково про ті, які можна буде відправити пізніше, і зараз ми вивчаємо всі можливі варіанти", - заявив виданню представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні.

Країни НАТО на саміті альянсу в Бухаресті ведуть дискусію щодо можливих постачань Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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