Україна – Чехія: анонс матчу Ліги націй

Україна – Чехія

14 жовтня, 21:45, Вроцлав, "Тарчинські Арена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

"Синьо-жовті" підходять до другого жовтневого протистояння в хорошому настрої. У п'ятницю підопічні Сергія Реброва переграли Грузію і набрали перші очки в турнірі. Перемога далася важко, передусім через незадовільний стан газону та кадрові втрати. Принаймні однієї з цих проблем збірна України здихалася.

Газон вроцлавського стадіону в значно кращому стані. Та й кадрове питання виявилося не надто критичним. По-перше, дебютант Калюжний почувався, наче риба у воді, та не дав кавказьким "хрестоносцям" розвернутися в центрі поля. По-друге, багаторічного опорника української команди Степаненка, ймовірно, цілеспрямовано готували під другий матч.

Усе гаразд із гумором і в команди Івана Гашека. Після вересневої фестивальної перемоги над Україною (3:2) чеська збірна впевнено розібралася з Албанією. З'явилася і цікава тенденція – в обох поєдинках вирішальними стали дублі нападників команди. Якщо "синьо-жовтих" двічі засмутив Шульц, то балканських "орлів" два рази покарав Хори.

Появи обох слід очікувати з перших хвилин, тож оборона збірної України матиме чимало роботи. Водночас редути Чехії залишаються неідеальними. Моторні фланги атаки, непередбачувані інсайди та потужний форвард команди Реброва здатні створити серйозні проблеми номінальним гостям. Утім, повторення празького голепаду навряд варто чекати.

Орієнтовні склади на матч Україна – Чехія

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Чехія: Коварж – Вітік, Голеш, Боржіл – Цоуфал, Соучек, Черв, Лінгр – Провод, Хори, Шульц

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

Перемога над збірної Грузії покращила турнірні справи "синьо-жовтих". Тепер підопічним Реброва потрібно закріпити минулотижневий результат ще однією перемогою. Потенційний успіх остаточно поверне національну команду України в перегони за путівкою в Дивізіон A. Натомість чеська збірна матиме розкіш зіграти внічию, тож діятиме обережніше, постійно поглядаючи на власні володіння. І цього разу долю зустрічі може вирішити один забитий м'яч.