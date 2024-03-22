Україна частково перейшла на графіки відключення світла: що відомо і список областей

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація обласних військових адміністрацій, обленерго, Telegram-канали ДТЕК, начальників Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Харківської ОВА Олега Синєгубова, Одеської ОВА Олега Кіпера, Полтавської ОВА Філіпа Проніна та Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Дніпропетровська область

Через масовану атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській області введено екстрені відключення світла. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджено енергетичні об'єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському районах.

"Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень", - зазначив він.

Лисак нагадав, що у регіоні працюють понад 1300 пунктів незламності, де є все, щоб перечекати відключення: світло, тепло, гарячий чай та можливість підзарядити гаджети. Знайти найближчий пункт можна у додатку "Дія".

Також повідомляється, що на аварійні відключення перейшов Кривий Ріг. У місті запроваджено графіки, лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Ознайомитись із графіками відключень у Дніпропетровській області можна на сайті "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Одеська область

Російські удари пошкодили енергооб'єкти на Одещині. У зв'язку з цим в обласному центрі відбуваються стабілізаційні відключення, повідомляють у ДТЕК. Графіки відключення можна знайти за посиланням.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів. Фахівці проводять відновлювальні роботи.

Донецька область

Екстрені відключення світла також відбуваються на Донеччині. Більш детальної інформації станом на 10:00 немає. На сайті "ДТЕК Донецькі електромережі" можна перевірити поточну ситуацію з електропостачанням.

Сумська область

Масована атака на об'єкти енергосистеми України призвела до перебоїв у Сумській області. За даними місцевої ОВА, графіки аварійних відключень запроваджено у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатися інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомляє обласна адміністрація.

Тим часом у "Сумиобленерго" зазначили, що повідомлятимуть про актуальні графіки. Поки, як пишуть місцеві ЗМІ, відключення застосовуються без конкретної прив'язки до часу чи адреси.

Полтавська область

У цьому регіоні задіяно превентивні відключення підстанцій та введено графік аварійних відключень на всі 10 черг.

"Ситуація - на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Розгортаємо в області пункти незламності, щоб поки продовжуються роботи, люди могли зарядити гаджети та бути постійно на зв'язку", - зазначив начальник ОВА Філіп Пронін.

Станом на ранок без світла понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних. Превентивні відключення призначені для збалансування енергосистеми.

Як повідомили у "Полтаваобленерго", з 06:26 графіки аварійних відключень діють у повному обсязі. Переглянути детальну інформацію можна за посиланням , обравши свою районну дільницю зі списку.

Харківська область

У ніч проти 22 березня під удар потрапили понад 15 ударів по об'єктах енергетики. Харків практично повністю знеструмлений. Як заявив начальник ОВА Олег Синєгубов, над ліквідацією наслідків працюють усі екстрені служби.

"Без електроенергії близько 700 тисяч споживачів. Ситуація контролюється, фахівці працюють. Розгорнуто всі пункти незламності, за потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у "Дії", - додав він і закликав стежити за оновленням інформації.

Відомо, що внаслідок обстрілу постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надано медичну допомогу.

Кіровоградська область

У регіоні вимушено запровадили графік аварійних відключень, щоб підтримати баланс в енергосистемі. Як повідомив начальник ОВА Андрій Райкович, кожні дві години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у певних територіальних громадах.

У Кропивницькому під відключення потрапляють околиці міста. Вимикати об'єкти критичної інфраструктури поки не планується. На сайті "Кіровоградобленерго" уточнюється, що графіки запроваджено з 05:35. Це вимушений крок, щоб уникнути навантаження мереж.

"Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його неможливо", - додали в компанії.

Запорізька область

Аварійні графіки запроваджено у Запорізькій області. Як повідомили в обленерго, поки що графіки стосуються лише великих юридичних споживачів електроенергії.

При цьому побутових абонентів закликають долучитися до стабілізації енергосистеми.

"Вимкніть, будь ласка, некритично потрібні електроприлади, по можливості відкладіть користування енергоємною електротехнікою на нічний час. Це допоможе не лише утримати ситуацію, а й уникнути серйозніших наслідків - у тому числі, запровадження графіків погодинних відключень", - додали в "Запоріжжіобленерго".