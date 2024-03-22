Украина частично перешла на графики отключения света: что известно и список областей

При подготовке материала использовались: информация областных военных администраций, облэнерго, Telegram-каналы ДТЭК, начальников Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Харьковской ОВА Олега Синегубова, Одесской ОВА Олега Кипера, Полтавской ОВА Филиппа Пронина и Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Днепропетровская область

Из-за массированной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Как сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах.

"Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений", - отметил он.

Лысак напомнил, что в регионе работают более 1300 пунктов несокрушимости, где есть все, чтобы переждать отключения: свет, тепло, горячий чай и возможность подзарядить гаджеты. Найти ближайший пункт можно в приложении "Дія".

Также сообщается, что на аварийные отключения перешел Кривой Рог. В городе введены графики, больницы другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Ознакомиться с графиками отключений в Днепропетровской области можно на сайте "ДТЭК Днепровские электросети".

Одесская область

Российские удары повредили энергообъекты в Одесской области. В связи с этим в областном центре происходят стабилизационные отключения, сообщают в ДТЭК. Графики отключения можно найти по ссылке.

Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов. Специалисты проводят восстановительные работы.

Донецкая область

Экстренные отключения света также происходят в Донецкой области. Более детальной информации по состоянию на 10:00 нет. На сайте "ДТЭК Донецкие электросети" можно проверить текущую ситуация с электроснабжением.

Сумская область

Массированная атака по объектам энергосистемы Украины привела к перебоям в Сумской области. По данным местной ОВА, графики аварийных отключений введены в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщает областная администрация.

Тем временем в "Сумыоблэнерго" отметили, что будут сообщать об актуальных графиках. Пока, как пишут местные СМИ, отключения применяются без конкретной привязки ко времени или адресу.

Полтавская область

В этом регионе задействованы превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.

"Ситуация - на контроле. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Разворачиваем в области пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи", - отметил начальник ОВА Филипп Пронин.

По состоянию на утро без света более 104 тысяч бытовых потребителей и 6700 юридических. Превентивные отключения предназначены для сбалансирования энергосистемы.

Как сообщили в "Полтаваоблэнерго", с 06:26 графики аварийных отключений действуют в полном объеме. Посмотреть подробную информацию можно по ссылке, выбрав свой районный участок из списка.

Харьковская область

В ночь на 22 марта под удар попали более 15 ударов по объектам энергетики. Харьков практически полностью обесточен. Как заявил начальник ОВА Олег Синегубов, над ликвидацией последствий работают все экстренные службы.

"Без электроэнергии около 700 тысяч потребителей. Ситуация контролируется, специалисты работают. Развернуты все пункты несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним. Найти адреса можно в "Дії", - добавил он и призвал следить за обновлением информации.

Известно, что в результате обстрелов пострадал 43-летний работник одного из объектов энергоинфраструктуры. Состояние удовлетворительное, ему оказана медицинская помощь.

Кировоградская область

В регионе вынужденно ввели график аварийных отключений, чтобы поддержать баланс в энергосистеме. Как сообщил начальник ОВА Андрей Райкович, каждые два часа будут отключать половину абонентов исключительно жилищного сектора в определенных территориальных общинах.

В Кропивницком под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируется. На сайте "Кировоградоблэнерго" уточняется, что графики введены с 05:35. Это вынужденный шаг, чтобы избежать перегрузки сетей.

"Этот график вводится в экстренном порядке, поэтому предварительно обнародовать его невозможно", - добавили в компании.

Запорожская область

Аварийные графики введены в Запорожской области. Как сообщили в облэнерго, пока графики касаются только крупных юридических потребителей электроэнергии.

При этом бытовых абонентов призывают приобщиться к стабилизации энергосистемы.

"Выключите, пожалуйста, некритично нужные электроприборы, по возможности отложите пользование энергоемкой электротехникой на ночное время. Это поможет не только удержать ситуацию, но и избежать более серьезных последствий - в том числе, внедрение графиков почасовых отключений", - добавили в "Запорожьеоблэнерго".