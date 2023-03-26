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Україна буде збільшувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС, - Міненерго

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Неділя 26 березня 2023 19:15
Україна буде збільшувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС, - Міненерго Фото: Україна буде збільшувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна може допомогти Євросоюзу у зеленому переході завдяки експорту чистої електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова.

"Україна прагне стати хабом чистої електричної енергії для Європи. Країна буде нарощувати здатність постачати чисту електроенергію в ЄС та зберігати її для потреб балансування ринку", - сказав він.

Демченков наголосив, що українська чиста електроенергія допоможе Євросоюзу у зеленому переході.

Також він додав, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких пошкоджень. Тому на етапі підготовки до наступного опалювального сезону міжнародна допомога все ще має надзвичайно велике значення.

Нагадаємо, ранішк Володимир Зеленський заявляв, що завдяки "зеленій" генерації Україна побудує нову та децентралізовану енергосистему, якій будуть не страшні ракетні атаки.

Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає близько 50%.

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