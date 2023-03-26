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Украина будет увеличивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС, - Минэнерго

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Воскресенье 26 марта 2023 19:15
Украина будет увеличивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС, - Минэнерго Фото: Украина будет увеличивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина может помочь Евросоюзу в зеленом переходе благодаря экспорту чистой электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Ярослава Демченкова.

"Украина стремится стать хабом чистой электрической энергии для Европы. Страна будет наращивать способность поставлять чистую электроэнергию в ЕС и сохранять ее для нужд балансировки рынка", - сказал он.

Демченков подчеркнул, что украинская чистая электроэнергия поможет Евросоюзу в зеленом переходе.

Также он добавил, что ни одна энергосистема в мире не испытывала таких повреждений. Поэтому на этапе подготовки к следующему отопительному сезону международная помощь все еще имеет огромное значение.

Напомним, утром Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

В то же время, уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет около 50%.

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