Україна не буде виводити війська зі своєї території, - Зеленський

"Питання тут не в президенті Трампі. Чому? При всій повазі, тому що це наша земля, наша держава, наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз є тимчасово окуповані території через агресію такої великої країни, але ніякі ультиматуми Україна не виконуватиме і "ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде".

"Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно, якщо, ну давайте так, будемо відвертими. Те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", - додав президент.