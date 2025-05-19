Украина не будет выводить войска со своей территории, - Зеленский

"Вопрос здесь не в президенте Трампе. Почему? При всем уважении, потому что это наша земля, наше государство, наша армия и наша независимость. Вопрос в том, на что может Украина себе позволить пойти, на что не может. Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это конституционный долг мой, это обязанность наших военных защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас есть временно оккупированные территории из-за агрессии такой большой страны, но никакие ультиматумы Украина не будет выполнять и "никто сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома не будет".

"Я не знаю, какие там принципы в меморандуме. Наверное, если, ну давайте так, будем откровенными. То, о чем мы говорили с лидерами, и я говорил неоднократно с президентом Трампом и с его командой. Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей же земли, значит они не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", - добавил президент.