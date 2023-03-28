Україна буде однією з основних тем на Саміті за демократію, - Держдеп

"Звісно, жорстокий напад рф на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений",- заявив він.

За словами Патела, війна РФ проти України показала наскільки важливо дотримуватись порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН і принципів суверенітету.

Крім цього, на саміті обговорять теми, що стосуються демократії як в США, так і у всьому світі.

"Визначальним питанням цієї епохи є те, чи приноситимуть демократії надалі користь своїм народам у світі", - зауважив офіційний представник Держдепу.