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Украина будет одной из основных тем на Саммите за демократию, - Госдеп

Фото: на Саммите за демократию Украина будет основной темой (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На саммите за демократию, который продлится с 28 по 30 марта, одной из основных тем станет необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Конечно, жестокое нападение России на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен", - заявил он.

По словам Патела, война РФ против Украины показала, насколько важно соблюдать порядок, основанный на правилах, а также Устав ООН и принципы суверенитета.

Кроме того, на саммите обсудят темы, касающиеся демократии как в США, так и во всем мире.

"Определяющим вопросом этой эпохи является то, будут ли приносить демократии в дальнейшем пользу своим народам в мире", - отметил официальный представитель Госдепа.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина примет участие в Саммите за демократию по инициативе президента США Джо Байдена.

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